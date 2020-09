Gartner a publié pour la première fois cet été un Quadrant magique consacré aux prestataires de services managés de gestion d’actifs logiciels (Gartner 2020 Magic Quadrant for Software Asset Management Managed Services). Gartner y distingue quatre leaders : Crayon, sa filiale américaine Anglepoint, Software One et Deloitte. À noter la première place d’Anglepoint en vision, suivi de sa maison-mère Crayon. Deloitte mène toutefois la danse exécution devant Anglepoint, dont l’influence est essentiellement limitée au marché américain. De même, Crayon arrive quatrième du carré des leaders en exécution, limité par la répartition à 80% européenne de son business.