Check Point Software tenait cette semaine sa conférence partenaires annuelle CPX en format hybride (mi-présentiel, mi-distanciel). L’occasion pour le fournisseur de solutions de sécurité de récompenser ses partenaires les plus impliqués et de présenter à la centaine de partenaires qui avaient fait le déplacement à Paris les grandes lignes de sa stratégie pour l’année en cours.

Cinq partenaires ont été primés : Infinigate, qui a obtenu le prix du distributeur de l’année ; SFR, distingué dans la catégorie white space (capacité à ouvrir de nouveaux comptes non référencés) ; Almond, couronné pour sa croissance sur son offre de sécurisation des utilisateurs et des postes de travail Harmony ; Devoteam, qui s’est démarqué pour sa croissance sur l’offre de sécurisation cloud Cloud Guard ; et Orange, récompensé pour sa croissance globale.

En attribuant ce prix à Orange, Check Point a notamment souhaité mettre en lumière l’offre de services de sécurité managés (MSSP) MicroSoc de ce dernier, qui repose sur sa solution Harmony. Encore en test, cette offre MicroSoc devrait progressivement intégrer d’autres solutions du catalogue Check Point (notamment son offre de sécurisation des messages).

Check Point espère valider avec Orange (et quelques autres partenaires en cours de contractualisation) son modèle MSSP, sur lequel il fonde beaucoup d’espoirs pour les prochains mois. L’éditeur a ainsi expliqué au cours de son événement CPX que l’ensemble de son catalogue (y compris ses offres d’appliances) pouvait désormais être proposé en mode MSSP via une facturation à l’usage à partir de sa console centralisée Infinity.

Check Point a également profité de sa conférence CPX pour annoncer sa volonté d’élargir son réseau de distribution, en recrutant en particulier des partenaires « nés dans le Cloud ». L’occasion de rappeler que les équipes de sa filiale française, et notamment les équipes partenaires, ont été reconstituées après les départs qui avaient quelque peu freiné la dynamique de croissance l’année dernière.

L’équipe channel a ainsi été en grande partie renouvelée au cours de six derniers, dans la foulée de la nomination à sa tête de Jérôme Lorber en septembre dernier. Un renouvellement qui s’est accompagné de la mise en place d’une nouvelle organisation et d’un nouvel état d’esprit visant à intégrer le plus tôt possible les partenaires dans les projets, comme l’explique Eddy Sifflet, responsable avant-vente channel de Check Point Software France (photo).