Aujourd’hui encore trop souvent associé exclusivement à son offre historique de préventions des menaces réseaux Quantum, Check Point souhaite que ses partenaires montent en compétence sur ses nouvelles technologies de protection des environnements cloud et de protection des utilisateurs et des accès, incarnées respectivement par ses solutions CloudGuard et Harmony. Deux offres qui comptent désormais parmi les piliers de Check Point Infinity, son architecture de cybersécurité globale qui assure une protection préventive des réseaux, du Cloud, des points de terminaison, des mobiles et des objets connectés.

Pour faciliter cette montée en compétence, gage de qualité pour les clients finaux, Check Point annonce la mise en place de nouvelles certifications techniques qui permettront de garantir que leurs détenteurs sont bien capables de déployer, installer, configurer, supporter et maintenir ces solutions. Ces certifications s’adressent à ses partenaires historiques mais aussi à de nouveaux partenaires, « nés dans le Cloud », que ses grossistes Arrow, Infinigate et Westcon sont chargés de recruter.

Quatre partenaires sont d’ores et déjà certifiés et quatre autres sont en cours, note Michael Techer, directeur général France de Check Point. Plusieurs autres devraient se lancer dans les prochaines semaines. Sur ses quinze partenaires quatre et cinq étoiles (les hauts niveaux de certification pour les partenaires Check Point), une dizaine devraient se certifier sur l’une de ces nouvelles spécialisations – ou les deux –, anticipe Michael Techer.

Ces nouvelles spécialisations suivent l’annonce à la fin du premier trimestre, d’une nouvelle certification « services professionnels », qui permet aux partenaires détenteurs d’intervenir sur les situations (analyse de problèmes techniques, optimisation d’architectures, prise en charge d’environnements exotiques…) qui exigeaient l’intervention des équipes de Check Point jusqu’à présent. « Cette nouvelle certification confirme notre volonté de donner aux partenaires l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, d’accéder à des outils supplémentaires, d’être plus pertinents vis-à-vis des clients…, et in fine de dégager plus de valeur », commente Michael Techer. Cette certification ne sera proposée qu’aux partenaires au moins au niveau quatre étoiles. Check Point espère convaincre 5 à 7 partenaires de se certifier services professionnels d’ici à la fin de l’année.

Check Point revendique 147 partenaires actifs en France. Parmi ses principaux partenaires, l’éditeur compte Rempar (ex-Majj), seul partenaire certifié Elite, Orange Cyber Défense, NTT, AT&T, Computacenter, HPE, Fujitsu, NXO ou SFR. Leur nombre a légèrement augmenté en 2020.

Selon Michael Techer, la croissance de Check Point France a été supérieure à 20% en 2020, tirée par la croissance de ses nouvelles technologies (CloudGuard et Harmony) et le recrutement de nouveaux clients. Sur l’exercice 2021, il espère faire au moins aussi bien qu’en 2020.