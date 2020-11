La scale-up française Yousign a mis en place un programme de soutien afin d’accompagner les entreprises, tout particulièrement les PME fortement impactées par le reconfinement, dans le télétravail et la digitalisation de leurs activités. Elle propose désormais sa solution de signature électronique sécurisée à 10 euros par mois, ce qui représente une réduction de 60% et annonce « un accompagnement renforcé dans l’objectif assumé de la rendre accessible à tous ».

« Nous souhaitons, à notre niveau, proposer des solutions qui permettront d’accompagner et aider les entreprises mises en difficulté par la situation actuelle. Nous encourageons par ailleurs le vivier de startups favorisant la transformation digitale à faire de même, dans la mesure de leurs capacités respectives, afin que nous traversions les mois qui viennent en préservant au mieux notre économie et nos emplois », explique dans un communiqué Luc Pallavidino, PDG de Yousign. « Pour 10 euros par mois, toute entreprise pourra désormais signer un nombre illimité de documents et donc conclure des contrats vitaux pour la poursuite de son activité. A cela s’ajoute un accompagnement et un suivi renforcé des entreprises dans leur parcours de digitalisation. »

Dans une interview accordée à l’hebdomadire régional Liberté, le dirigeant de l’entreprise normande avait indiqué en avril dernier qu’il constatait une augmentation de 400% des demandes par semaine depuis le début de la pandémie.