Constellation annonce la signature le 6 octobre dernier du protocole définitif de rachat du Groupe Hisi, avec lequel l’intégrateur était entré en négociations exclusives durant l’été.

Avec 165 personnes, réparties à Nanterre, Nantes, Toulouse et à l’Ile Maurice, et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre 30 M€, Groupe Hisi constitue l’une des plus importantes – sinon la plus importante – prises de Constellation depuis sa création en 2016.

Cette douzième acquisition va permettre à Constellation de se renforcer sur deux de ses métiers historiques : le Cloud et l’infogérance, d’une part, et l’intégration d’infrastructures matérielles et logicielles d’autre part. Constellation va notamment bénéficier d’une proposition de valeur élargie sur sa plateforme de cloud privé mutualisé, enrichir son portefeuille de partenaires avec des marques telles que Hitachi Vantara et, dans un contexte de raréfaction des ressources autour de Power, quasiment doubler sa force de frappe sur la plateforme historique d’IBM.