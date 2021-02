Avec cette nouvelle acquisition prévue d’ici la fin du premier trimestre 2021, l’intégrateur-hébergeur poursuit son ambition d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2022. Objectif affiché : devenir un acteur de référence dans le domaine de l’informatique durable.

Depuis le succès de sa levée de fonds en mai dernier, le jeune multi-spécialiste de l’IT, basé dans les Hauts-de-Seine, entend être davantage présent dans les régions françaises et renforcer sa capacité à transformer les entreprises via des offres de cloud public, de gestion des données, de formation, de gouvernance et de maîtrise de l’empreinte environnementale.

L’acquisition d’Easyteam – avec ses 5 agences basées à Paris, Nantes, Lille, Lyon et Toulouse, ses offres complémentaires et son projet d’analyse de l’impact carbone des sociétés – entre logiquement dans cette stratégie qui passe, pour 50%, par de la croissance externe.

Quid de l’équipe d’Easyteam après acquisition ? Les deux dirigeants et co-fondateurs, Olivier Renaud et Cyril Parascandola, affirment vouloir d’une relation durable avec Constellation, à savoir conserver leurs fonctions tout en rejoignant la direction du groupe. « Ce projet de rapprochement présente une réelle complémentarité technique qui devrait nous permettre de partager et mutualiser nos investissements… Nous pourrions ensemble accompagner plus largement nos clients sur des problématiques de data, de cloud, de devops, de cybersécurité et d’intelligence artificielle. »

« Les organisations sont amenées à réinventer la manière dont elles délivrent leurs services. L’esprit de conquête de Constellation associé à la démarche de développement durable initiée par Easyteam ouvre de nouvelles perspectives pour accroître l’impact du groupe », se réjouit Etienne Besançon, le fondateur et président de Constellation, dans un communiqué.

Pour rappel, Constellation a multiplié les acquisitions depuis sa création, avalant successivement Evea Group, Login Sécurité, une partie du fonds de commerce de AS-PC, Inetd et Akal Consulting. Le groupe est en 34ème place du TOP croissance 2020 de Channelnews.