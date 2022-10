L’appétit d’acquisitions de Constellation ne faiblit pas. Après le rachat de l’intégrateur d’équipements IT reconditionnés BESTinfo il y a quinze jours et la divulgation de négociations de rapprochement avec le Groupe Hisi début septembre, le groupe de distribution et de services numériques vient d’annoncer celui de Group Dis, une société lilloise spécialisée dans la conception et l’infogérance d’infrastructures résilientes pour l’hébergement de sites transactionnels ou à forte audience.

Société d’une trentaine de salariés (devops, architectes experts sécurité…), Group DIS compte environ 120 clients intervenant notamment dans les secteurs des médias et du e-commerce. Ses infrastructures sont hébergées en région parisienne dans des suites mises à disposition par des opérateurs de centres de données en colocation.

Ce rapprochement va permettre aux clients de Group DIS de bénéficier d’un scope étendu de services et d’expertises complémentaires des siens, notamment en matière de développement de sites web – une demande récurrente des clients –, de sécurité, d’infogérance de leur SI et de réduction de leur empreinte carbone.

Pour Constellation, c’est l’opportunité d’élargir sa capacité d’infogérance globale d’applications en ajoutant une vingtaine d’experts aux quelque 120 que compte déjà sa filiale Easyteam et surtout en se positionnant sur l’infogérance de sites e-commerce, une brique qui lui faisait défaut jusqu’à présent.

Group Dis restera une entité autonome, filiale du Groupe – dont elle devient la douzième « étoile » – pilotée par ses co-fondateurs Maxime Agé (CTO) et Olivier Le Dimna (CEO). Il est prévu à terme que ses équipes rejoignent celles du groupe à Lille – avec 60 personnes, l’agence lilloise est sa plus grande agence. Les parties hébergement, télécoms et infrastructures devraient également être reprises à terme par le groupe.

Avec Group DIS, Constellation dépasse les 530 salariés. Le groupe devrait dépasser les 130 M€ de volume d’affaires annuel sur l’exercice en cours.