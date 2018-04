Produits et solutions

Spécialisé dans les solutions logicielles dans les domaines du CRM, de la Data Intelligence et de la Business Analytics, Coheris lance Easy Data, une offre analytique en paiement à l’usage destinée aux PME et ETI qui souhaitent valoriser et exploiter leurs données pour leurs prises de décisions. Les salariés peuvent ainsi disposer d’outils d’analytique en mode self-service sans passer par le service informatique.

La solution Easy Data intègre les 3 principales étapes de l’analyse de données que sont la préparation des données, l’exploitations des données et la génération de rapports. La première étape permet aux experts métiers, qui sont les mieux placés en termes de connaissance de leurs données, de préparer celles dont ils ont besoin pour réaliser leurs analyses. L’exploitation des données permet l’exploration statistique des données en utilisant le data mining, ainsi que l’analyse et la transformation des données en information visuelle en s’appuyant sur la dataviz. Les experts peuvent enfin générer des rapports opérationnels personnalisés destinés aux différents utilisateurs de l’entreprise.

L’offre est bâtie autour du logiciel Coheris Spad qui permet d’importer des données stockées sur des bases de données relationnelles (Oracle, Teradata…) mais aussi provenant de sources Big Data telles qu’Hadoop. La dataviz et la génération de rapports s’appuient quant à eux sur la solution de BI Coheris Liberty.

Dans son communiqué, Coheris ne précise pas pas les conditions tarifaires de l’offre.