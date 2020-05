Cognizant va racheter Collaborative Solutions, une société de conseil spécialisée dans les applications cloud d’entreprise pour la finance et les solutions de ressources humaines Workday. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Celle-ci devrait être conclue au deuxième trimestre 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles, notamment réglementaires.

Fondé en 2003 et basé à côté de Washington, Collaborative Solutions est considéré comme l’un des plus grands cabinets de conseil Workday au monde. Il compte un millier de salariés dans le monde. Bien qu’opérant essentiellement sur les marchés nord-américains et australiens, il est également présent en Europe au travers de ses bureaux le Londres et de Dublin. Il a comme clients des organisations de 1.000 à 200.000 employés, dont des sociétés du Fortune 500. On relève ainsi les noms d’Equinix, Facebook, Motorola Solutions, F5, Expedia, Visa ou encore Avnet.

« L’exécution d’applications de base dans le cloud n’a jamais été aussi importante », commente dans un communiqué Greg Hyttenrauch , président de l’entité Digital Systems and Technology de Cognizant. « Workday est une suite cloud d’entreprise essentielle qui offre aux fonctions finance, RH et autres une plus grande résilience et agilité. Collaborative Solutions, avec sa riche expertise et sa position de leader dans l’écosystème Workday, élargit nos opportunités dans le cloud en établissant un nouveau domaine de pratique dans ce grand marché en croissance rapide. Nos forces combinées dans la stratégie et l’habilitation du cloud différencieront notre offre, nous positionnant pour fournir un soutien complet aux clients tout au long de leur parcours de transformation numérique. »