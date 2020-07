Après avoir notamment racheté le spécialiste Salesforce français EI-Technologies et s’être offert le cabinet de conseil Collaborative Solutions spécialisé dans les services Workday, Cognizant fait sa cinquième acquisition cette année avec New Signature, un important partenaire de Microsoft, opérant aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les détail financiers de la transaction, qui devrait être conclue au troisième trimestre, ne sont pas divulgués. Dans son communiqué Cognizant indique que cette acquisition étend ses services de conseil cloud hyperscale et jettera les bases en son sein d’un nouveau groupe centré sur les solutions cloud Microsoft. « Le rythme de l’adoption du cloud continue de s’accélérer dans tous les secteurs, les solutions cloud de Microsoft faisant partie des technologies préférées pour aider à transformer et à renforcer les entreprises », commente dans le document Greg Hyttenrauch , président de Cognizant Digital Systems and Technology. « L’acquisition de New Signature enrichira nos capacités cloud-first et complétera nos atouts croissants en tant que partenaire Microsoft. »

New Signature est l’un des 70 fournisseurs de services gérés par des experts Azure certifiés dans le monde et possède 16 compétences ou spécialisations Microsoft Gold. La société a reçu de nombreuses distinctions de l’éditeur, notamment le prix du partenaire de l’année 2019 au Royaume-Uni.

Cognizant a par ailleurs publié ses résultats trimestriels. La firme de Teaneck au New-Jersey a été impactée par la crise sanitaire mais aussi par le rançongiciel Maze qui a affecté au mois d’avril ses systèmes internes et provoqué des interruptions de services chez certains de ses clients.

Cognizant a généré un chiffre d’affaires de 4,0 milliards de dollars, en baisse de 3,4% (2,5% à taux de change constant) incluant un impact négatif de 210 points de base lié à la sortie de certaines activités de services de contenu et à l’attaque du ransomware. La marge opérationnelle GAAP a atteint 11,7% contre 14,9% un an plus tôt. La marge opérationnelle ajustée est passée de 16,1% à 14,1%. Le bénéfice net s’est établi à 361 millions de dollars contre 509 millions de dollars au deuxième trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires des Services financiers (34,9% du total) a diminué de 5,2% d’une année sur l’autre, sous l’effet de la baisse des activités bancaires et d’assurance. Les revenus de la santé (28,9% du chiffre d’affaires) ont augmenté de 2,0% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires Produits et ressources (21,7% du total) a diminué de 6,5% d’une année sur l’autre. Une baisse tirée par les clients des secteurs du commerce de détail, des biens de consommation, des voyages et de l’hôtellerie, mais partiellement compensée par une croissance dans l’industrie, la logistique, l’énergie et les services publics.

Les revenus du secteur Communications, médias et technologies (14,5% du chiffre d’affaires) a diminué de 4,4% d’une année sur l’autre, suite à l’abandon de certains services liés aux contenus.

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires devrait être compris entre 16,4 et 16,7 milliards de dollars pour une marge opérationnelle ajustée d’environ 15%.

Cognizant a par ailleurs annoncé l’arrivée le 1er septembre d’un nouveau directeur financier, Jan Siegmund qui occupait récemment un poste identique chez Automatic Data Processing (ADP), un fournisseur mondial de technologies et de services de gestion du capital humain. Il succédera à Karen McLoughlin , qui continuera à occuper le poste de directrice financière jusqu’au 31 août, et restera au sein de la société à titre de conseiller jusqu’au 31 décembre prochain.