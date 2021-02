En recrutant Christophe Chétioui en septembre en tant que directeur commercial, Cogeser n’a pas fait mystère de ses intentions : se remettre rapidement dans la logique de conquête qui l’avait conduit à devenir le premier partenaires Divalto de 2006 à 2014. À cette époque, le directeur commercial de la société et principal artisan de son succès était un certain Christophe Chétioui, parti en 2014 rejoindre Divalto en tant que directeur des comptes clés, avant de prendre la direction commerciale du Groupe Ténor, premier intégrateur Divalto en France. Depuis son départ, l’intégrateur avait vu sa base installée fondre de plus d’un tiers.

Ses premières initiatives à son retour chez Cogeser ont consisté à se rapprocher d’éditeurs de produits compagnons de Divalto. L’intégrateur vient ainsi d’officialiser un partenariat avec Lucca, pour relayer sa solution de gestion RH (Poplee) et sa gestion de notes de frais (Cleeny). Autre partenaire signé : ReportOne et sa suite décisionnelle MyReport. En parallèle, Cogeser a formalisé une extension de son partenariat avec Divalto pour distribuer son logiciel de CRM et de mobilité Weavy (ex-Swing Mobility) et notamment ses déclinaisons verticales pour les métiers du bâtiment (FIB) et pour les entreprises d’installation et de maintenance (DIM).

Une bonne partie des collaborateurs ont été mis à contribution pour suivre les cursus de formation de Divalto, Lucca et ReportOne sur leurs produits respectifs. En parallèle plusieurs postes de développeurs, consultants fonctionnels et chefs de projets ont été ouverts pour renforcer les équipes existantes.

Fort de ces différentes initiatives, Christophe Chétioui table sur une croissance raisonnée du chiffre d’affaires de l’ordre de 10% cette année (après une année 2020 stable). Son objectif à terme est de revenir dans le top 5 des partenaires Divalto. Cogeser réalise environ 10 M€ de chiffre d’affaires annuels avec un effectif de 120 personnes. À noter que l’activité Divalto (qui comprend également un pôle édition Paie/RH pour le monde agricole et un pôle hébergement) représente environ 7 M€ de CA annuel avec un effectif de 55 personnes (réparties sur trois raisons sociales : Gesti, Progesoft et iCogeser), le reste des revenus et de l’effectif étant issus d’une activité de routage de documents.