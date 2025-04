L’éditeur californien Cloudflare veut améliorer le développement applicatif sur sa plateforme de services cloud avec l’acquisition d’Outerbase, une jeune pousse de San Francisco spécialisée dans les bases de données pour le développement informatique.

Fondée en 2022, la start-up Outerbase a été initialement soutenue par une poignée de sociétés de capital-risque, dont Y Combinator, Surface Ventures et Goodwater, ainsi que par une douzaine d’investisseurs individuels.

Il est prévu que la technologie d’Outerbase, construite sur Cloudflare Workers, soit rapidement intégrée aux solutions Durable Objects, D1 et au SDK Agents de Cloudflare.

« Notre objectif est de rendre le développement d’applications IA accessible à tous les développeurs », déclare Matthew Prince, PDG et co-fondateur de Cloudflare, dans un communiqué. Cette intégration devrait faciliter le développement et le déploiement d’applications full-stack soutenues par l’intelligence artificielle (IA). « Chez Outerbase, notre mission est de faciliter le travail des développeurs avec les données. Rejoindre Cloudflare nous permet de continuer de le faire plus rapidement et à plus grande échelle », ajoute Brandon Strittmatter, co-fondateur et PDG d’Outerbase. « Nous avons construit Outerbase en nous appuyant sur Cloudflare. Cette nouvelle étape nous semble naturelle ».

Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées.