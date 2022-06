Les interruptions soudaines de larges pans du web mondial, comme celle causée hier matin par une panne accidentelle chez le diffuseur de contenu (CDN) et acteur de la cybersécurité Cloudflare, montrent la fragilité d’Internet. Si le fonctionnement de sites tels que Discord, Shopify, Grindr, Fitbit ou Peloton a été interrompu pendant une heure et quart environ, pensons à la gravité qu’implique une panne internet généralisée pour des véhicules autonomes ou en cas d’interventions chirurgicales à distance.

Cloudflare s’est excusé dans un billet de blog et a expliqué que la panne produite « par erreur » avait mis hors service 19 de ses centres de données qui « gèrent une proportion importante du trafic mondial ». « La panne a débuté à 6h27 UTC (8h27). A 07h42 UTC (9h42), tous les centres de données étaient de nouveau en ligne et fonctionnaient correctement. »

Ironiquement, l’erreur s’est produite alors que l’entreprise était en train d’améliorer son architecture système : « Au cours des 18 derniers mois, Cloudflare s’est efforcé de convertir les sites les plus fréquentés vers une architecture plus flexible et résiliente, appelée MCP (Multi-Colo Pop) en interne ».

En 2019, l’entreprise avait reconnu une autre panne de service généralisée, causée par un bug dans le logiciel de pare-feu de l’entreprise.

Bref, à l’heure actuelle, quand le réseau d’une seule entreprise – comme Fastly, Akamai, Amazon Web Services ou Cloudflare – tombe en panne, c’est une partie du Web mondial qui est paralysée.