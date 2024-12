Syage, entreprise de services informatiques experte en infrastructures systèmes, cloud, réseaux et cybersécurité, étend ses domaines d’expertises en annonçant un partenariat stratégique avec Cloudflare pour compléter son offre autour des réseaux et de la cybersécurité.

À travers cette alliance stratégique, Syage a décidé d’investir fortement pour se positionner comme l’un des meilleurs spécialistes des technologies Cloudflare à l’échelle nationale (DDOS/WAF/CDN/Wan, SASE, Ddos…). Dans ce contexte, Syage proposera à ses clients des technologies reconnues et performantes pour sécuriser leurs opérations et s’appuyer sur des réseaux performants et de confiance. Ainsi, que ce soit au niveau des phases de conseil, de déploiement et d’évolution des projets, Syage offrira un accompagnement de proximité et un niveau d’expertise unique à ses clients.

Pour permettre à ce partenariat d’évoluer en continu, les équipes techniques et commerciales de Syage et de Cloudflare entretiennent des relations constantes qui leur permettent de mener à bien des projets à très forte valeur ajoutée. D’ores et déjà, de nombreux événements communs sont planifiés (salons, tables rondes, événements clients/prospects, campagne de génération de leads…) et de premiers projets ont été signés auprès des clients historiques de Syage, mais également de nouveaux entrants.

Jérôme GARZULINO, Président de Syage « Garantir un très haut niveau de protection à nos clients est un impératif stratégique pour nos équipes. Cloudflare propose une offre globale éprouvée qui permet de se protéger efficacement des cybermenaces impactant les réseaux et le SI des professionnels. En intégrant les technologies de Cloudflare dans notre portefeuille de solutions cyber, nous démontrons donc notre engagement à offrir à nos clients des offres complémentaires leur permettant de sécuriser efficacement leurs infrastructures IT. »