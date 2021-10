Un an après l’ouverture officielle de son bureau parisien, Cloudflare poursuit son développement sur le territoire français avec l’ouverture d’un poste de responsable des partenaires. Jusqu’ici les partenaires étaient gérés depuis Londres par Paloma Cano, en charge des partenaires et des alliances pour l’Europe du Sud et l’Europe de l’Est.

Le ou la responsable France aura notamment pour mission de recruter de nouveaux partenaires capables d’accompagner les clients dans leurs migrations, leurs projets, et notamment dans l’interconnexion de leur SOC (centre opérationnel de sécurité) avec son SOCaaS (SOC sous forme de service). « La transformation que porte Cloudflare touche au conseil amont, au design d’applications, au déploiement et aux services d’exploitation », expose Boris Lecoeur, directeur général France de Cloudflare.

En France, Cloudflare travaille déjà avec des infogéreurs tels que Smile, Alterway, ou le groupe Hardis. L’éditeur a aussi un partenariat avec SoftwareOne grâce auquel sa solution a récemment (avril) été référencée par l’Ugap dans le cadre du marché multi-éditeurs porté par SCC.

Cloudflare compte désormais une vingtaine d’employés en France : des développeurs, des ingénieurs support, des customer success managers… et continue d’embaucher. L’équipe devrait atteindre 25 personnes d’ici à la fin de l’année. Cloudflare cherche notamment des ingénieurs avant-vente, des architectes et des gestionnaires de comptes clients.

L’éditeur revendique déjà des milliers de clients en France, dont 35% du CAC 40 et 50% du Next 40. Une bonne partie étaient déjà clients avant l’ouverture du bureau français. Mais le recrutement de nouveau clients s’est accéléré depuis, précise Boris Lecoeur.

Cloudflare se positionne en tant qu’éditeur de solutions d’amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité d’Internet. Il s’appuie sur une infrastructure réseau Edge de 250 points de présence déployée à l’échelle mondiale. Cloudflare soutient que 99% des utilisateurs sont à moins de 100 millisecondes de ses points d’accès Edge et que 20% du trafic Internet mondial est protégé et accéléré par ses soins.

Relevant du marché du SASE (Secure Access Service Edge) ou du Zero Trust Edge selon les instituts d’études, Cloudflare compare son fonctionnement à celui d’un système immunitaire : « on sait en permanence quels sont les chemins les plus courts et quelles attaques sont en cours », assure Boris Lecoeur. Le réseau Cloudflare intègre des fonctions de WAF (pare-feu applicatif), de protection DDoS, de Bot management, de DNS, de CDN (distribution de contenu), d’équilibrage de charges, de passerelles réseau zéro confiance, etc.

L’éditeur met en avant la taille de son intelligence artificielle, la taille de son parc clients (4 millions), sa rapidité de détection des nouvelles menaces, le nombre de ses points de présence, la bande passante de son réseau (100 Tbps), son interconnexion avec 10.000 autres réseaux, son adéquation aux enjeux du travail à distance, la simplicité de déploiement de son offre et sa simplicité d’utilisation : « en quelques clics, on devient un expert de la cybersécurité et on peut protéger ses employés et ses sites web », résume Boris Lecoeur.