Telehouse, leader et pionnier des datacenters, spécialiste des solutions d’hébergement informatique à forte connectivité en Europe, démontre sa capacité à réunir au sein de ses datacenters l’écosystème le plus dense d’acteurs du Cloud.

S’appuyer sur un partenaire industriel qui conjugue performance et sécurité

Acteur de référence du cloud de confiance français, Cloud Temple a fait le choix de construire toutes ses infrastructures en conformité avec les plus hauts standards de sécurité de l’ANSSI. Dans le cadre de sa montée en puissance et pour sécuriser ses opérations, Cloud Temple recherchait un site de repli, assez distant de l’agglomération parisienne pour garantir la continuité d’activité en cas d’incident sur un site de production.

Très rapidement, le partenariat noué avec Telehouse pour héberger les solutions IaaS dans le datacenter de TH3 Paris Magny a révélé toute sa pertinence dans le cadre de la démarche d’obtention de la qualification SecNumCloud, obtenue en mars 2022 et récemment renouvelée.

« Les enjeux et les objectifs de Cloud Temple ont évolué avec la maturité technologique de ses solutions cloud, observe Foucault de Bonneval, Responsable Réseaux & Télécoms chez Cloud Temple. La qualité du partenariat avec Telehouse et l’écoute de nos besoins ont joué un rôle clé pour faciliter le déploiement de la nouvelle instanciation du cloud de confiance. »

Hébergement de l’infrastructure cloud de confiance sur le campus de datacenters de TH3 Paris Magny

Afin de satisfaire aux exigences de la qualification SecNumCloud, Telehouse a mis à la disposition de Cloud Temple une salle IT respectant tous les critères exigés. Cet espace hautement sécurisé et étanche à toute intrusion extérieure superpose les couches de sécurités nécessaires à l’obtention de la qualification de l’ANSSI : Sécurité physique, Sécurité d’infrastructure, Sécurité logique et anti-cyber, Certification ISO 27001 & HDS.

« La performance du site a permis de faire évoluer notre stratégie d’hébergement, précise Foucault de Bonneval. Le datacenter Telehouse 3, au départ simple site de repli, est devenu un site de production à part entière, avec une augmentation progressive de la capacité. Cloud Temple est aujourd’hui l’un des quatre IaaS français qualifiés SecNumCloud grâce notamment à son infrastructure adossée au datacenter de Telehouse 3 Paris Magny. »

De nouveaux défis pour une collaboration de long terme

L’évolutivité du campus Telehouse 3 Paris Magny permet aujourd’hui à Cloud Temple de poursuivre son déploiement technologique avec un PaaS de confiance. Cloud Temple poursuit par ailleurs une démarche de sobriété environnementale, avec le soutien de Telehouse qui mène une politique de neutralité carbone qui sera atteinte en 2026.

« Cloud Temple s’attache désormais à relever les nouveaux défis numériques de ses clients, en particulier la nécessaire maîtrise de leur empreinte carbone, souligne Foucault de Bonneval. Les performances environnementales du campus Telehouse 3 permettent de porter les engagements de sobriété numérique de Cloud Temple qui doit pouvoir s’appuyer sur Telehouse pour s’inscrire dans une trajectoire RSE ambitieuse. »

Enfin, le passage à l’échelle européenne du fournisseur de cloud, programmé à horizon 2025, pourrait bénéficier de la présence de Telehouse à Londres et Francfort.