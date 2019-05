Ainsi que l’a déclaré le CEO de la société aux analystes, la hausse des tarifs douaniers sur les composants chinois n’a eu qu’un effet très limité sur les résultats trimestriels de Cisco. « Nous voyons un impact très minime à ce stade, grâce à tout le travail fantastique que les équipes ont accompli et qui est tout à fait pris en compte dans notre programme pour les années à venir », a expliqué Chuck Robbins à un analyste de Goldman Sachs, ajoutant que l’innovation apportée par les équipes au portefeuille de l’entreprise avait toujours des résonances auprès des clients.

A l’issue du troisième trimestre clos le 27 avril, les revenus de Cisco ont progressé de 6% en glissement annuel à 12,96 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP de l’entreprise a augmenté de 13% à 3,04 milliards de dollars.

Les plateformes d’infrastructure ont rapporté 7,55 milliards de dollars, soit une croissance de 5%. Le deuxième apport le plus important est celui des services qui ont généré 3,24 milliards de dollars (+3%). Les logiciels rapportent 1,43 milliard de dollars (+9%), dont 35% de revenus récurrents. La plus forte progression est toutefois enregistrée par la sécurité dont le chiffre d’affaires grimpe de 21% à 707 millions de dollars. Le poste « autres produits », affiche quant à lui un chiffre d’affaires de 39 millions de dollars (+3%).

Sur un plan géographique les revenus provenant des Amériques est stable tandis que ceux issus des régions EMEA et Asie/Pacifique/Japon/Chine progressent de respectivement 9% et 6%. Par segment professionnel, on note que le marché du secteur public grimpe de 10%, et celui de l’entreprise de 9%. En revanche les livraisons aux fournisseurs de services ont chuté de 23%, une baisse que Chuck Robbins impute à la situation « très complexe » du marché américain.

Pour le trimestre en cours, la firme de San Jose table sur une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 4,5% et 6,5%.