En présentant les résultats du premier trimestre de Cisco en novembre dernier, Chuck Robbins avait indiqué aux analystes que ceux du deuxième trimestre seraient inférieurs de 3 à 5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le CEO, qui pointait du doigt des pressions macroéconomiques, avait raison. La firme de San Jose vient en effet d’annoncer pour le second trimestre clos le 25 janvier un chiffre d’affaires de 12,00 milliards de dollars, en recul de 4%. Le bénéfice net atteint 2,88 milliards de dollars, ou 0,68 dollar par action. C’est environ 2% de moins qu’un an auparavant. En termes non-GAAP, le bénéfice net par action progresse de 5% à 0,77 dollar.

Le segment des fournisseurs de services de Cisco a vu ses revenus baisser de 11%, les ventes de hardware ont reculé de 6% à 8,7 milliards de dollars, celles des plateformes d’infrastructure ont reculé de 8% à 6,5 milliards de dollars et les ventes de commutateurs ont baissé aussi bien au sein des divisions Campus que Datacenters. Les revenus de cette dernière ont cédé du terrain malgré la forte croissance d’HyperFlex a précisé la directrice financière de Cisco, Kelly Kramer. Du côté des croissances, elle a cité celles d’AppDynamics de la sécurité et des services. Sur un plan géographique, toutes les régions ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires : Amériques (-7%) EMEA (-1%), Asie/Pacifique + Japon et Chine (-4%). Le total des marchés émergents a baissé de 7%, les BRIC plus le Mexique de 20%. La responsable a précisé que les abonnements aux logiciels représentaient 72% du total des revenus logiciels, ce qui représente une hausse de 7 points sur un an.

« Bien que nous continuions de constater une pause dans les dépenses des clients en raison de l’incertitude de l’environnement macroéconomique mondial, nos opportunités de croissance à long terme restent inchangées. À l’avenir, nous continuerons de nous concentrer sur le développement de technologies révolutionnaires et la construction d’un nouvel Internet pour l’ère 5G qui aidera nos clients à innover plus rapidement que jamais. Je reste extrêmement confiant que notre exécution en phase avec notre stratégie entraînera une croissance rentable et générera de solides rendements à long terme pour les actionnaires », a expliqué de son côté Chuck Robbins aux analystes, comme l’indique la retranscription par Seeking Alpha de la conférence téléphonique.

Pour le trimestre en cours, Cisco table sur des revenus en baisse de 1,5% à 3,5%, ce qui se traduit par 12,51 milliards de dollars à 12,77 milliards de dollars et à un bénéfice par action compris entre 0,79 et 0,81 dollar. Ces prévisions ne tiennent pas compte d’une éventuelle perturbation de la chaîne d’approvisionnement liée au coronavirus.