Cisco licencie 5% de sa main-d’œuvre, soit plus de 4.000 personnes dans le monde, à l’occasion de l’annonce des résultats financiers de son deuxième trimestre fiscal, terminé fin janvier. Le chiffre d’affaires trimestriel de la société californienne est en baisse de 6% sur un an, à 12,8 milliards de dollars. Ses bénéfices trimestriels sont également en baisse de 5% sur un an.

« Nous observons une faible demande de la part de nos clients opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services câblés », déclare le PDG de l’équipementier réseau, Charles Robbins, lors de la conférence téléphonique d’annonce. Et d’abaisser l’objectif de chiffre d’affaires annuel de la société.

Pour mémoire, en novembre 2022, Cisco avait déjà annoncé licencier environ 5% de ses effectifs à l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers. Cisco avait alors abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour l’ensemble de l’année et imputé cette faiblesse à un ralentissement des commandes.

Par ailleurs, Cisco a déboursé 28 milliards de dollars en septembre 2023 pour s’offrir Splunk, une société spécialisée dans la cybersécurité via l’apprentissage automatique (machine learning). L’opération devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2024.