Cisco a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir l’éditeur californien spécialisé dans la cybersécurité et les logiciels d’observabilité Splunk pour environ 28 milliards de dollars en cash. Cela représente 157 dollars par action, soit une prime de près de 31,3 % par rapport au dernier cours de clôture.

C’est la plus grande acquisition de l’histoire de Cisco. Elle a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés. L’opération devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2024, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaire et de l’acceptation par les actionnaires de Splunk.

Cisco espère avec cette acquisition accélérer sa transformation d’un modèle transactionnel vers un modèle basé sur la souscription de services applicatifs récurrents. Une transformation qu’a déjà opéré Splunk.

Si Cisco s’empare de Splunk, c’est avant tout pour son SIEM (plateforme de gestion d’informations et d’événements de sécurité), une technologie complémentaire de sa propre plateforme XDR (solution de détection et de réponse étendue) qui lui faisait jusque-là défaut. Leur combinaison pourrait lui donner un avantage compétitif déterminant sur le marché de la sécurité.

« La plate-forme SIEM de Splunk constitue de fait l’épine dorsale des SOC (centres d’opérations de sécurité) de tous nos clients. Si on y associe les informations en provenance de leur infrastructure réseau, de leurs connexions Internet et de leur bureau à distance, et qu’on y ajoute de l’intelligence artificielle, on peut passer littéralement de la détection et de la réponse à la prédiction et à la prévention. On pense que [cette opération est] une énorme opportunité. Je peux vous dire que nos clients vont y voir ici des synergies et une adéquation stratégique évidente », a déclaré le PDG de Cisco, Chuck Robbins.

Les partenaires applaudissent. « Ce rapprochement permet à Cisco de combler une énorme lacune dans son portefeuille de sécurité, a déclaré un partenaire étasunien de premier rang de l’équipementier réseau, cité par CRN. Cisco avait absolument besoin d’une plate-forme SIEM à même de constituer la base de son portefeuille de sécurité. Cela donne à Cisco beaucoup plus de crédibilité dans le domaine de la sécurité. »

Cette acquisition, si elle va à son terme, pourrait redistribuer les cartes sur le marché de la sécurité. Elle pourrait conduire les partenaires à reconsidérer leurs partenariats avec les autres éditeurs de SIEM et de XDR et remettre en question la doctrine de neutralité de Splunk vis-à-vis des autres éditeurs de solutions de cybersécurité qui s’interconnectent avec son SIEM.

Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Splunk a fait état d’un chiffre d’affaires annuel récurrent de 3,39 milliards de dollars, en hausse de 16 % sur un an. Cisco a expliqué que Splunk allait avoir un effet positif sur la croissance de ses revenus et de sa marge brute globale.

C’est la dixième acquisition de Cisco depuis le début de l’année. Gary Steel, l’actuel CEO de Splunk, est appelé membre de l’équipe de direction de Cisco et rendra compte à Chuck Robbins, selon le communiqué de Cisco.