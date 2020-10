L’an dernier, à l’occasion du Partner Summit e Cisco, le patron du channel mondial de la société, Oliver Tuszik, avait annoncé que les 166 outils et tableaux de bord utilisés par les partenaires seraient réduits et accessibles via une seule plateforme.

C’est désormais chose faite et à l’occasion de la nouvelle édition (virtualisée) du Partner Summit, la firme de San Jose a présenté la nouvelle plateforme baptisée PXP (pour Partner Experience Platform), une source unique pour aider le canal à planifier, à conclure et à renouveler les contrats, pour afficher les informations concernant les incitations et les certifications, et même à collaborer avec d’autres partenaires Cisco, rapporte CRN.

Entretemps les outils ont été réduits de plus de 35%. « Au lieu de tous ces outils non verticaux qui n’étaient pas connectés, nous avons construit cette plateforme », a expliqué la vice-présidente des performances et des opérations partenaires au sein du channel mondial de Cisco, José Van Dijk. « Nous avons connecté les processus et nous nous sommes assurés que tout ce qui était redondant ou pouvait être réduit l’a été fait sans affecter les fonctionnalités. »

La plateforme offre aux partenaires un guichet unique pour mener leurs activités quotidiennes, ainsi que des idées et des informations pour les aider à transformer leurs activités et à se préparer aux futurs besoins des clients, a encore déclaré van José Van Dijke. La plateforme est initialement lancée avec sept fonctions: activation, renouvellement, enregistrement, collaboration, communication, incitations et performance. Dans le courant de l’année prochaine, d’autres fonctions seront ajoutées : accélération ou génération de la demande, analyse comparative, expérience client cloud et planification. Au fur et à mesure de ces introductions dans la plateforme, l’outil correspondant sera retiré.

Long View Systems, un partenaire canadien de longue date de Cisco qui a été impliqué dans le processus de bêta test et dans la phase de conception du nouveau PXP, a qualifié la nouvelle plateforme de « pas de géant ». « Cisco avait un outil pour tout et cela rendait parfois très compliqué et difficile de se faire vraiment une idée de votre entreprise », a expliqué le responsable des alliances stratégiques de la société, Kent MacDonald. « Désormais, nous aurons un guichet unique permettant de se faire une idée de son activité, de ses performances et de réellement suivre sa rentabilité. »