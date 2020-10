Eric Yuan, le CEO de Zoom estime que sa société ferait un meilleur travail en intégrant les solutions de chat professionnel de Slack et de Microsoft, ajoutant que la coopération est préférable à la concurrence pour sa croissance.

«Le chat est une fonctionnalité très importante pour notre utilisation globale », a déclaré Eric Yuan mercredi lors d’une réunion en ligne avec des analystes, rapporte Bloomberg. « Notre priorité est de savoir comment améliorer encore l’intégration entre le chat, la vidéo et la voix. » Il affirme que ses équipes s’entendent très bien avec celles de Slack et qu’il ne s’agit pas de créer un chat maison pour rivaliser avec les autres, mais de se concentrer sur la vidéo et la voix.

Il a expliqué qu’il ne se réveillait pas en pensant à Microsoft comme à un concurrent mais qu’il espérait s’associer davantage avec la firme de Redmond, même si cette dernière possède avec Teams un produit concurrent. Eric Yuan a ajouté qu’il voyait plutôt son entreprise comme un bon partenaire pour le géant du logiciel puisque les outils de messagerie et de partage de fichiers de ce dernier fonctionnent bien avec Zoom.

La firme de San Jose a par ailleurs profité de son évènement annuel Zoomtopia pour annoncer quelques nouveautés. Tout d’abord, elle propose désormais en préversion un chiffrement de bout en bout (E2EE), lequel s’ajoute à la double authentification apparue le mois dernier pour renforcer une sécurité jugée avant cela très défaillante. La société va recueillir les commentaires des utilisateurs afin de préparer la version deux (et non définitive) du produit attendue l’année prochaine. Avec l’E2EE de Zoom, l’hôte de la réunion génère des clés de cryptage et utilise la cryptographie à clé publique pour distribuer ces clés aux autres participants à la réunion. Les serveurs de Zoom deviennent ainsi des relais aveugles qui ne voient jamais les clés de chiffrement nécessaires pour déchiffrer le contenu de la réunion.

Zoom va aussi lancer OnZoom, une marketplace qui permettra aux utilisateurs payants de créer et organiser des évènements payants ou gratuits et des collectes de fonds. La phase bêta, limitée au marché US, vient de démarrer. Au programme également Zapps, un outil permettant aux partenaires d’intégrer leurs solutions dans Zoom. L’éditeur complète par ailleurs son portefeuille d’outils de développement avec un SDK qui permet aux développeurs d’enrichir leurs applications vidéo avec la plateforme de Zoom.