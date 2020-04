Confronté à une croissance exponentielle de ses utilisateurs depuis le début de la crise du Covid-19, Zoom a fait appel à Oracle Cloud Infrastructure.« Nous avons récemment connu la croissance la plus importante que notre entreprise ait jamais connue, nécessitant une augmentation massive de notre capacité de service. Nous avons exploré plusieurs plateformes et Oracle Cloud Infrastructure a contribué à nous aider à augmenter rapidement notre capacité et à répondre aux besoins de nos nouveaux utilisateurs », explique dans le document Eric Yuan, CEO de Zoom. « Nous avons choisi Oracle Cloud Infrastructure en raison de sa sécurité de pointe, de ses performances exceptionnelles et de son niveau de support inégalé. »

Une information bue par du petit lait par Larry Ellison si l’on en croit The Register qui rappelle que le fondateur et directeur technique de l’éditeur a fait voici trois semaines sur YouTube un éloge dithyrambique du service de vidéoconférence, le qualifiant de « service essentiel », ajoutant qu’il permettait à l’économie de continuer à fonctionner malgré la pandémie. Ceci expliquerait-il cela ?

Selon le communiqué, Zoom qui utilise par ailleurs les services d’Azure Cloud et d’AWS, transfère chaque jour plus de sept pétaoctets de données via les serveurs Oracle Cloud Infrastructure, ce qui équivaut à environ 93 ans de vidéo HD.

« Les gens devraient savoir que bien avant que Zoom ne soit le client d’Oracle Cloud, Oracle était un client Zoom. Larry a été très impressionné par les capacités de Zoom. Il s’agissait d’une infrastructure très critique pour notre entreprise et pour nos employés, et vous savez il voulait partager cela avec Eric Yuan et son équipe », a expliqué Clay Magouyrk, vice-président exécutif de l’ingénierie pour Oracle Cloud Infrastructure, à nos confrères pour justifier l’existence de cette vidéo. Il a ajouté qu’il espérait que Zoom – qui a renforcé sa sécurité après avoir atteint le pic de 300 millions d’utilisateurs quotidiens contre 10 millions en décembre – utilisera le cloud d’Oracle pendant « de nombreuses années ».