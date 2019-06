ForgeRock vient de nommer Christophe Badot en tant que vice-président de ForgeRock, en charge de l’Europe du Sud et du Bénélux. Il remplace à ce poste Ismet Geri. Ancien directeur pour la France de Varonis Systems et de FireEye, Christophe Badot a une longue expérience dans la cybersécurité et l’IT en général. Diplômé en ingénierie de l’ENSAM, il a débuté sa carrière en 1987 chez Hewlett-Packard, avant de la poursuivre successivement chez Oracle, Cisco, Hummingbird, Symantec, Check Point et de rejoindre FireEye en 2014, puis Varonis en 2016.

Pour ForgeRock, la France est un marché clé. L’entreprise revendique comme clients de nombreuses entreprises (Société Générale, Système U, SNCF, …) et organismes publics (Pôle emploi, CNAV) de l’Hexagone. L’éditeur possède par ailleurs à Grenoble un centre de recherche & développement employant une quarantaine d’ingénieurs.

« ForgeRock est à la conjonction d’enjeux complexes et structurants autour de l’identité en ligne : la sécurité des données, la conformité des process, mais aussi et surtout la confiance qui doit servir de socle à toute relation commerciale », explique dans un communiqué Christophe Badot. « Pour répondre à ces enjeux d’identity and access management, nous pouvons nous appuyer sur une des plateformes les plus performantes du marché et reconnue comme telle par Gartner, Forrester et KuppingerCole. Elle permet un déploiement en quelques minutes et sur tous les clouds de millions d’identités de personnes, devices et objets connectés. »