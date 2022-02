Metsys, I-Tracing, Synetis, Apixit, SCC et Orange Cyberdéfense, tels sont les six partenaires français qui se sont distingués en 2021 sur la vente, l’implémentation et l’exploitation des solutions Varonis. Les noms des partenaires primés ont été annoncés lors d’un événement virtuel qui s’est tenu mardi 22 février et au cours duquel l’éditeur a également récompensé ses partenaires allemands, britanniques et étasuniens. Les prix seront remis en mains propres aux partenaires récompensés au cours des prochaines semaines par le patron du channel France, Pascal Bordin, et le responsable du marketing Europe, Bryan Sylvan.

C’est Metsys qui rafle la récompense suprême en obtenant le titre de Partenaire de l’année. Partenaire historique de l’éditeur – son président Laurent Cayatte a même été l’un de ses managers France au début des années 2010 – Metsys s’est illustré en intégrant la surcouche de visibilité de Varonis à ses projets d’implémentation d’Office 365 et de sécurisation d’Active Directory. Metsys utilise notamment sa plateforme de cartographie Datadvantage et son module de classification pour permettre à ses clients de contrôler qui accède à quoi et quelles données sont partagées sur les plateformes collaboratives de Microsoft (notamment OneFrive et SharePoint Online).

I-Tracing obtient le prix de l’Intégrateur système de l’année. Varonis récompense en cela sa capacité à accompagner des clients stratégiques (de type CAC 40) en leur prodiguant des prestations de conseil, de déploiement et d’exploitation autour de ses solutions. Synetis est récompensé du prix du partenaire croissance de l’année. De fait, le cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité est un partenaire récent de Varonis (environ 2 ans). Devenu partenaire « focus » début 2021, Synetis a connu une forte progression de son activité Varonis au cours de l’année écoulée grâce notamment à la mise en place au cours de l’été 2021 de Datarun, une offre MSSP de protection de données reposant sur sa technologie.

Apixit décroche un prix de partenaire Excellence pour son expertise technologique, l’antériorité de son partenariat et sa forte position sur le segment des entreprises de taille intermédiaire. Même récompense pour SCC au titre de son référencement sur le marché UGAP logiciel dans lequel Varonis est associé et qui lui assure des volumes importants sur les marchés publics. Enfin Orange Cyberdéfense est distingué lui aussi d’un prix d’excellence pour sa capacité à adresser des comptes stratégiques et son référencement dans le cadre du marché Resah Santé en direction du monde hospitalier.

Lors de cet événement, Varonis a également communiqué sur ses prochains webinaires, sa roadmap produits et, lors d’une seconde session le lendemain à destination des populations techniques de ses partenaires, sur les nouveautés de sa plateforme Datadvantage Enterprise, qui vient de sortir en version 8.6, et sur celles de Datadvantage Cloud (sortie en septembre dernier mais qui fait l’objet d’une mise à jour).

Cette remise de trophées arrive au terme d’une année exceptionnelle pour Varonis, qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de 33 % sur l’exercice pour atteindre 390,1 millions de dollars, contre 292,7 millions de dollars en 2020. L’éditeur ne dévoile pas sa croissance pour la France mais Damien Frey (photo), son directeur général France, explique que Varonis a développé sa présence sur le marché français en 2021 et que les partenaires ont joué un rôle accru dans ce développement. Et ceci alors que l’éditeur a eu tendance à réduire le nombre de ses partenaires sur la période 2019-2020 (passés d’une soixantaine à une petite trentaine) en se concentrant sur ceux ayant développé l’expertise la plus pointue sur son offre.

Outre les six partenaires récompensés, Varonis a également un partenariat très étroit avec Nomios, qui fait partie de ses partenaires dits focus. Varonis est également proche de prestataires tels que SFR (qui est un nouveau partenaire), Athéo, Yourax, ArcITek, Exaprobe, Cheops Technology, Solution Data, Axians, MTI, Monaco Digital ou Insight.

Après des départs dans son équipe channel en 2021, l’éditeur est en cours de recrutement de deux channel manager qui auront pour mission de continuer à faire monter les partenaires en expertise sur ses technologies et, potentiellement, d’ouvrir de nouveaux partenaires sur sa nouvelle plateforme Datadvantage Cloud, qui permet de sécuriser les applications métiers dans les environnements cloud (notamment ceux de AWS, Google, Salesforce, Github, Okta, Jira, Zoom et Box). Historiquement positionné sur la gouvernance des données, l’éditeur a fait évoluer son positionnement au cours de dernières années sur la protection des données en se concentrant plus particulièrement sur la maîtrise du risque de compromission des données.