Pendant la période du confinement, les salariés de Cheops Technology ont été invités à faire don d’un ticket restaurant par semaine pour venir en aide aux plus démunis. Lancée à l’initiative du PDG de l’entreprise Nicolas Leroy-Fleuriot, l’opération a rencontré un large écho auprès des salariés qui ont été plus de 200 à contribuer. Ils ont fait don de 1189 tickets restaurant sur le premier mois, soit l’équivalent de 9512 euros. Cheops Technology a décidé d’abonder cette somme du même montant, portant à 19024 euros le don total de l’entreprise et de ses salariés. Celui-ci sera remis à égale proportion au Secours Catholique et aux Retos du cœur. L’opération sera renouvelée sur le deuxième mois de confinement.

À noter que l’entreprise soutient aussi la Ligue de la protection des oiseaux (LPO), la société protectrice des animaux (SPA) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Un soutien qui s’inscrit dans le cadre de son programme Triple One, lancé il y a un an, qui prévoit que l’entreprise consacre 1% de sa marge opérationnelle, 1% du temps de ses employés volontaires et 1% de sa puissance cloud à des œuvres caritatives. L’entreprise a déjà versé 10.000 euros à la SPA et la LPO et vient de signer un nouveau chèque de 20.000 à sa SPA. La LPO recevra également un nouveau chèque équivalent d’ici à la fin du mois.