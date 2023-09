Chassé-croisé de Patrick chez Cheops Technology cet été. L’un, Patrick Vibert, qui occupait le poste de directeur général adjoint en charge du Cloud, est parti rejoindre Antemeta en tant que directeur du Cloud et des services managés. Il comptait parmi les principaux managers de l’intégrateur et fournisseur de services hébergés d’origine bordelaise, ce qui lui avait valu d’entrer au capital de sa holding.

L’autre, Patrick Bernaudin, officiait comme directeur commercial des ventes de services chez SCC avant de prendre début septembre les fonctions de directeur de la région Ile-de-France. Il succède à Jean-Luc Rigogne, qui a quitté la société presque 7 ans après y avoir été embauché. Patrick Bernaudin a pour mission de faire changer de dimension l’agence Ile-de-France, restée jusqu’à présent à la traîne des autres agences de l’entreprise.

Un autre départ a également marqué la fin d’été de Cheops Technology : celui de Vincent Recourt, directeur de la région Hauts de France. Aux dernières nouvelles, il est en partance pour SCC. En attendant de lui trouver un successeur, c’est le bien connu Bruno Barat, ex-patron d’Also et désormais à son compte, qui assure son intérim deux jours par semaine.

Ces mouvements interviennent alors que Cheops vient d’annoncer à l’occasion de son kick off 2023 une évolution de son organisation et un plan stratégique à six ans. L’entreprise a notamment annoncé la création d’une division cybersécurité, baptisée Cheops Cyberdéfense, et le lancement d’une offre de SOC amélioré, baptisée Cyber Patriot. C’est Jeremy Voisin, le patron de l’activité cyber de sa filiale suisse DFI Service, qui prend la direction de Cheops Cyberdéfense.