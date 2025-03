L’éditeur de solutions de cybersécurité Check Point Software Technologies annonce la nomination de Jérôme Bouvet en tant que Country Manager pour la France.

A son nouveau poste, Jérôme Bouvet est chargé d’accélérer la croissance de Check Point en consolidant l’écosystème de partenaires et en accompagnant les entreprises clientes en France.​ Il dispose de plus de 20 ans d’expérience en développement commercial, gestion d’équipe et stratégie de vente dans le secteur IT.

« L’arrivée de Jérôme Bouvet illustre notre ambition de développement en France », déclare Roberto Pozzi, directeur Europe du Sud de Check Point, dans un communiqué. « Sa vision et son expérience seront déterminantes pour renforcer notre engagement auprès des clients et partenaires, dans un paysage de menaces en constante évolution. »​

« La cybersécurité est désormais un sujet stratégique pour nos clients, profondément influencé par les dynamiques géopolitiques actuelles », déclare Jérôme Bouvet. Selon l’Anssi, 4.386 incidents de sécurité ont été signalés en France en 2024, soit une hausse de 15% par rapport à l’année précédente. 3.000 incidents environ concernaient des attaques par rançongiciel. D’après Check Point, une architecture de sécurité hybride mesh et des capacités alimentées par l’IA seraient mieux à même de faire face à ces menaces.