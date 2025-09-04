L’éditeur étatsunien de gestion des identités Ping Identity recrute Charles Thomassin pour prendre la direction commerciale de sa filiale française et développer son segment grands comptes.

Charles Thomassin dispose de plus de 20 ans d’expérience commerciale dans le secteur IT et la cybersécurité. Auparavant, il était directeur des ventes Europe de Thundercomm depuis 2021. Il a également occupé des postes commerciaux à responsabilité chez NetApp, Hitachi et Elastic.

Charles Thomassin détient un diplôme d’ingénieur de l’ESME et un MBA de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).