Channelnews muscle son offre éditoriale en lançant un format de conférences thématiques online baptisé 01channel Events. La première édition se tiendra le 26 novembre au matin et aura pour thème : « la place et la nature des services dans la distribution IT de demain ». Elle donnera la parole à des représentants emblématiques du channel IT qui viendront expliquer, vu de l’intérieur, les enjeux et mécanismes à l’œuvre dans la transformation de leur modèle économique. Cette parole s’exprimera dans le cadre de tables rondes réunissant chacune trois à quatre intervenants. Trois tables rondes sont au programme de cette première conférence thématique.

La première, programmée à 9h35 sera consacrée à l’évolution du modèle économique des acteurs de la distribution et au poids grandissant qu’occupent les services dans ce modèle. Pour cette séquence, nous recevrons Pascal Murciano, PDG de Tech Data, Guillaume Dubois, président de Soluceo, et Hubert Poupelin, directeur marketing associé de Connexing.

Le premier reviendra sur la transition des acteurs de la distribution IT vers les services au cours des dernières années d’un point de vue global et exposera sa vision du futur. Guillaume Dubois détaillera comment il a fait passer concrètement sa société d’un modèle essentiellement orienté Capex vers un modèle orienté Opex. Enfin,Hubert Poupelin expliquera comment, face à la crise sanitaire, son entreprise, essentiellement orientée transactionnel, a sensiblement augmenté son offre de services.

La deuxième table ronde, programmée vers 10h10 s’intéressera plus particulièrement à la notion de « services managés » et à ses différentes déclinaisons. Thomas Bresse, co-fondateur et directeur technique du distributeur à valeur ajoutée BeMSP expliquera ce que recouvre le modèle MSP et pourquoi il est urgent pour les prestataires IT traditionnels de l’adopter. Son propos sera illustré par les témoignages de Gilles Perrot, président de Quadria et directeur général de C’Pro, de Jérôme Comin, président du Groupe Resadia et directeur du centre de services de Scopelec, et d’Audrey Girmens, directrice générale d’Inforsud Technologies, qui évoqueront la transformation de leurs entreprises et leur virage vers les services managés.

Enfin, la troisième table ronde, prévue à partir de 10h45, s’attardera sur quelques exemples de services innovants qui émergent dans le contexte actuel de « cloudisation » de l’IT. Trois poids lourds de l’écosystème IT, Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology, Patrice Bélie, président d’Adista, et Olivier Poelaert, président de Cyllene, partageront leur expérience sur cette thématique.

Ces trois tables rondes seront ponctuées chacune d’une courte intervention sponsorisée par une grande marque de l’IT.

Pour assister à cette conférence (et consulter le programme détaillé), rien de plus simple, il suffit de s’inscrire https://01channel.fr.