Channelnews organisait ce mercredi 18 mai, une série de tables rondes retransmises en direct sur Youtube consacrées à la place de la cybersécurité dans l’activité des prestataires du numérique en 2022. Nous retraçons dans cet article quelques-unes des thématiques et points clés qui ont été abordés lors de la deuxième table ronde, intitulée : « Massification des attaques et des rançongiciels : quelles implications pour les prestataires du numérique en termes de capacités de remédiation ? »

Thierry del Monte, directeur de l’ingénierie de l’hébergeur et infogéreur multicloud ITS Integra a exposé à quel point l’attention portée par les clients à la sécurité s’est accrue au cours des dernières années, avec notamment une extension du périmètre sécurité dans les appels d’offres. Une tendance qui a conduit ITS Integra à pousser sa logique de services managés jusqu’à devenir MSSP.

Miguel de Oliveira, PDG d’AISI est venu expliquer pourquoi et dans quelles circonstances il s’est lancé il y a cinq ans sur le marché du SOC managé pour les PME et les ETI. Un marché qu’il a dû défricher. Il est revenu à ce propos sur les difficultés qu’il a rencontrées, notamment pour trouver la bonne équation économique.

Arnaud Hess, directeur du développement et de l’avant-vente des services managés du pure player de la sécurité Advens a expliqué pourquoi Advens, qui avait au départ une expertise limitée à la détection des menaces, s’est tourné il y a trois ans vers la remédiation et comment ce virage a transformé son métier en l’amenant à intervenir sur la production des clients.

Enfin, Philippe Bouland, qui développe depuis 2016 l’activité sécurité de la société de distribution et de services occitane Inforsud responsable sécurité d’Inforsud, a témoigné sur les raisons qui ont poussé sa société à bâtir une équipe dédiée à la sécurité. Il est revenu sur les étapes de la construction de cette activité, des premières solutions d’audit à l’offre de SOC externalisé actuellement à l’étude.

Au cours de cette table ronde, il a été beaucoup question d’EDR mais également de SIEM et de SOAR…

Il est possible de visionner le replay de l’émission en s’inscrivant sur le lien suivant : https://www.01channel.fr/2022-05-channelnews/.