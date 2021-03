Fort du succès de sa première session de conférences virtuelles qui s’est tenue fin novembre, Channelnews renouvelle l’expérience en programmant un nouvel événement le mercredi 7 avril. Son thème : les enjeux de l’année 2021 pour le channel IT. Ces enjeux seront débattus au cours de trois tables rondes d’une vingtaine de minutes qui se tiendront à partir de 9h15.

La première sera consacrée aux enjeux liés à la sécurité dans le contexte actuel de généralisation du travail à distance et de multiplication des attaques de basculement généralisé vers le modèle souscription, de pénurie de compétences, de foisonnement de nouvelles technologies…. Nous recevrons pour en parler Sénaporak Lam, directeur des ventes d’Abakkan, Sébastien Kehr & Eric Bohec, respectivement président & directeur des opérations de Nomios et Olivier Marty, directeur général d’Absys Informatique, vice-président de la Fédération Eben, président de la commission IT et membre du réseau Séquence Informatique.

La table ronde suivante sera consacrée à la problématique du recrutement qui, malgré le coup de froid de l’économie, reste extrêmement compliqué dans le secteur IT. Dave Lecomte, président du groupe Vous Faciliter l’IT, Thierry Vonfelt, directeur Divalto Production & Support Services, délégué régional du Syntec numérique Grand Est et Etienne Besançon, président de Constellation seront nos invités. Tous trois, impliqués dans le processus recrutement dans leur entreprise, ils partageront leur vision du recrutement IT et leurs recettes pour juguler la pénurie structurelle de compétences.

Enfin, la discussion suivante abordera la problématique de la réduction de l’empreinte environnementale des acteurs du numérique. Véronique Torner Co-fondatrice et présidente de l’ESN Alter Way, administratrice de Syntec Numérique, en charge du programme Numérique Responsable, Olivier Renaud, Président d’Easyteam, Sylvain Couthier, président du Groupe ATF viendront témoigner de leurs initiatives en la matière. Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.fr et consultant spécialisé en sobriété numérique insistera sur l’urgence qu’il y a pour les prestataires IT de se former correctement sur le sujet.

Cette dernière table ronde sera suivie à partir de 11h10 d’ateliers thématiques assurés par une sélection de marques.

Pour assister à cet événement et consulter le programme détaillé, merci de s’inscrire sur : https://www.01channel.fr/2021-04-channelnews/?page=keynote2#apropos