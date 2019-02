Ainsi que l’avait annoncé L’Express le mois dernier, Nerim va changer de propriétaire. Dzeta Partners, qui avait acquis l’opérateur pour entreprises auprès de Fondations LBO Partners en septembre 2015, va en effet céder 100 % du capital et des droits de vote de Nerim à Bouygues Telecom, une opération de 50 millions d’euros à en croire certaines sources. La réalisation de l’acquisition devrait intervenir d’ici la fin du mois de mars au plus tard. Selon les modalités de l’accord, Nerim conservera son autonomie juridique et commerciale et bénéficiera de l’appui de Bouygues Telecom Entreprises pour poursuivre son développement.

Dans le prolongement du rachat récent d’actions Keyyo par Bouygues Telecom et de l’OPA lancée par ce dernier sur les titres non détenus, cette opération s’inscrit dans la stratégie annoncée par la filiale du géant du BTP d’accélérer son développement sur le marché des TPE, PME et ETI.

Dans un environnement marqué par la fin du RTC, le développement de la fibre et de solutions de télécommunications de nouvelle génération, et par des exigences croissantes en matière de qualité de service, Nerim apporterait notamment à Bouygues Telecom Entreprises son savoir-faire dans la commercialisation de réseaux de données et d’hébergement à destination des PME. L’opération permettrait également à ce dernier de renforcer sa position sur le marché professionnel largement dominé par Orange et SFR, qui détiennent respectivement 67% et 20% de part de marché, et coupe l’herbe sous le pied de Free qui avait l’an dernier affiché son ambition d’attaquer ce marché très rentable.