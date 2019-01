Bouygues confirme son ambition de renforcer sa position sur le marché des TPE, PME et ETI . Après avoir acquis Keyyo en octobre dernier pour près de 67 millions d’euros, l’opérateur est en effet entré en négociation exclusive pour racheter Nerim rapporte l’Express. L’opération valoriserait ce dernier aux environs de 50 millions d’euros. Interrogé par nos confrères, Bouygues n’a pas souhaité faire de commentaires.

Nerim, qui a déménagé cet été à la Grande arche de la Défense, s’est offert un nouveau logo à l’approche de son 20ème anniversaire et a simplifié ses offres, avait vécu un exercice difficile en 2017. En 2016, il annonçait un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros pour un parc de 10.000 clients. En avril 2015, Dzeta Group est devenu l’actionnaire de référence de l’entreprise au côté d’Indigo Capital, BNP Paribas Développement et du management.

Bouygues de son côté souhaite renforcer sa position sur le marché professionnel largement dominé par Orange et SFR, qui détiennent respectivement 67% et 20% de part de marché. Comme le rappelle l’Express, la filiale du groupe de travaux publics est confronté à la pression d’autres opérateurs comme le nouveau venu Kosc et Free, lequel avait en avril dernier affiché son ambition d’attaquer ce marché très rentable.