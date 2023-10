C’est officiel : Céline Mayousse supervise et coordonne les activités du centre innovation régional d’Inetum basé à Nantes, depuis le printemps dernier. Ce ‘FabLab’ est l’un des sept centres d’innovation de l’ESN française.

« Son expérience et sa vision stratégique sont des atouts précieux pour développer les activités de notre FabLab, accompagner les projets innovants de nos clients dans la région Ouest, et renforcer notre expertise au service de l’ensemble de notre réseau de FabLab », déclare Jean-François Gaudy, directeur innovation et digital du groupe Inetum, dans un communiqué.

Titulaire d’un doctorat en sciences des matériaux du centre CEA de Grenoble, Céline Mayousse a occupé des postes clés au sein de CapGemini Engineering et Altran ces neuf dernières années avant de rejoindre Inetum. Elle a débuté sa carrière comme responsable ‘recherche et innovation’ chez Altran avant de se spécialiser dans l’animation et la gestion de laboratoire d’innovation en entreprise.

« La nomination de Céline Mayousse à la direction d’un de nos FabLab affirme notre ambition de valoriser les talents féminins et de poursuivre notre objectif d’intégrer des expertes aux profils diversifiés dans tous nos métiers à hauteur de 50% de nos effectifs », souligne Bruno Da Sola, directeur RH du groupe.