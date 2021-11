Inetum (ex GFI) travaille plus étroitement avec OVHcloud pour accélérer le développement d’offres cloud sécurisées. Faisant partie du top 10 des ESN en France, Inetum a fait du développement du marché cloud l’un des cinq axes de son plan stratégique Upscale2023. Avec ce partenariat, il entend étoffer son portefeuille global d’offres reposant sur des infrastructures et services de proximité, et conformes aux recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

« Pour de nombreux acteurs, le cloud souverain est un gage de sécurité car il participe à garantir le respect de la réglementation autour des données et permet de mieux maîtriser le flow digital. Chez Inetum, nous avons fait le choix de nous y engager pleinement et globalement, aux côtés d’OVHcloud, pour bâtir ensemble des offres et des solutions de confiance en France et en Europe », commente Fabrice Sarlat, Group VP, Alliance OVHcloud Manager chez Inetum, dans le communiqué du groupe.

Inetum précise qu’il construira les solutions pour ses clients sur le cloud de confiance d’OVHcloud en s’appuyant sur la technologie Anthos de Google Cloud. L’ESN a d’ailleurs contribué aux phases finales de validation du service de PaaS sécurisé « Hosted Private Cloud powered by Anthos ».

Les nouvelles solutions clés en main qui seront développées s’intégreront à Open Trusted Cloud, l’écosystème de services SaaS et PaaS de confiance d’OVHcloud. C’est déjà le cas pour Keenaï, la solution de supervision de la sécurité (SIEM) d’Inetum, ce qui a conduit à sa qualification SecNumCloud. Inetum et OVHcloud disent qu’ils vont poursuivre sur cette voie pour proposer plus de solutions souveraines sur le marché français et de confiance sur le marché européen.

Fort de sa présence et de son expertise dans le secteur publique, Inetum ciblera en France les 4000 collectivités et organisations publiques qui cherchent à accélérer leur digitalisation sur un cloud respectant les critères SecNumCloud.