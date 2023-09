L’opérateur francilien annonce le rachat d’Everko, un opérateur de services régional créé en 2004 qui rayonne sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. La société adresse une clientèle de 200 PME et collectivités locales et quelques grands comptes régionaux tels Saint-Maclou, Vilogia et Norauto. Elle a réalisé 2,3 M€ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice avec une équipe d’une douzaine de personnes.

Cette opération permet donc à Céleste d’étendre sa couverture à l’échelle nationale. Présent dans l’Oise depuis le rachat de l’opérateur Option Service en 2019, Céleste ne disposait pas encore d’implantation dans les Hauts-de-France. Au passage, Céleste s’enrichit de l’offre SD-WAN d’Everko. Une offre, bâtie autour de la technologie Cisco, qu’il juge plus avancée que la sienne et sur laquelle il souhaite désormais mettre l’emphase.

Pour Everko, ce rapprochement est dicté par la nécessité de pérenniser son activité après la perte d’un gros marché public pour le compte des lycées et collèges du Nord et du Pas-de-Calais, qui a eu pour effet de diviser le chiffre d’affaires par deux et de déséquilibrer le compte d’exploitation. Pour autant, hormis cette perte de marché, l’activité est saine et plutôt en croissance, estime Nicolas Aubé, président de Céleste. Sébastien Serra, le dirigeant d’Everko, reste dans le groupe Céleste en tant que directeur de l’agence commerciale Hauts-de-France.

À la différence de Céleste, Everko ne dispose pas de son propre réseau fibre. L’une des premières initiatives post-rapprochement de Céleste va donc être de faire basculer les clients d’Everko son réseau avec à la clé une meilleure maîtrise de la qualité de service et une offre de services étendue, notamment de services cloud. Les clients d’Everko vont également bénéficier de la plus grande profondeur d’offre de Céleste, notamment en matière de solutions de téléphonie fixe et mobile.

Avec cette opération, Céleste reprend son cycle de croissance externe mis en pause à la suite de l’acquisition d’Oceanet en juillet 2021, afin de se concentrer sur son intégration. C’est sa neuvième opération de croissance externe en quatre ans. D’autres opportunités sont en cours d’étude, notamment dans le Cloud, les services gérés et la sécurité.

Céleste, qui a réalisé 123 M€ de chiffre d’affaires en 2022 vise entre 5 et 10% de croissance organique sur l’exercice en cours et un objectif de 200 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2026.