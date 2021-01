Produits et solutions

Cegid annonce le lancement de Gérer Ma Boite, une solution de gestion SaaS pour les petits entrepreneurs (indépendants, les artisans, les commerçants…). Proposée pour moins de 25€ par mois, Gérer Ma boite permet aux entrepreneurs de gérer l’activité commerciale de leur entreprise, de piloter leur trésorerie et de transmettre les écritures comptables et les pièces justificatives à leur expert-comptable.

Cegid Gérer Ma Boite ne demande aucune compétence particulière, selon l’éditeur. La solution facilite le suivi des dépenses, des devis, des commandes, des stocks, des règlements, des factures et des recouvrements. Elle automatise le classement en comptabilité et le rapprochement avec les comptes bancaires. Les indicateurs de gestion, les échéances clients et fournisseurs, ainsi que les prévisions de trésorerie sont synthétisés dans un tableau de bord mis à jour en temps réel.

Cegid Gérer Ma Boite sera enrichi d’ici quelques mois d’une fonction de souscription d’avance de trésorerie en ligne via la société Koalaboox, que Cegid vient de racheter.

La solution se souscrit en ligne. Cegid mise sur ses quelque 6.000 clients experts-comptables pour la préconiser à leur quelque 1 million de clients petits entrepreneurs.

Gérer Ma Boite vient combler un trou dans la gamme Cegid. La solution répond en effet à un besoin de gestion facile pour les très petites entreprises que ni son offre de dématérialisation de factures Cegid Box, ni son outil de comptabilité partagée, ni son outil de facturation Cegid Gestion commerciale ne couvraient.