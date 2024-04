Deux des plus célèbres éditeurs français de logiciels de gestion se préparent à fusionner. Le géant lyonnais Cegid a annoncé mercredi être entré en en négociations exclusives pour acquérir EBP, pionnier depuis 40 ans des logiciels de comptabilité, gestion commerciale et paie pour les TPE et PME. EBP revendique 275.000 clients et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 65 M€.

« Avec l’acquisition d’EBP, nous accélérerons notre stratégie européenne au service des petites entreprises, l’un des cinq marchés prioritaires de Cegid », déclare dans un communiqué Pascal Houillon, PDG de Cegid. « En combinant nos deux entreprises EBP et Cegid, nous devenons un leader de près d’un milliard d’euros annuels servant près de 750 000 clients. »

Cegid s’était déjà renforcé sur le marché des petites entreprises avec des investissements en Espagne (acquisition de Grupo Primavera en 2022) et en Belgique (acquisition de Koalboox en 2020) mais franchit un grand pas supplémentaire avec cette acquisition stratégique en France.

Outre une large base clients, Cegid pourra étendre son assise en s’appuyant sur le réseau de 440 partenaires d’EBP. « Nous permettrons surtout aux experts-comptables de renforcer leur position stratégique auprès des petites entreprises françaises en leur offrant une large gamme de solutions utiles et innovantes », ajoute Pascal Houillon.

« Ce rapprochement intervient à un moment parfait du développement d’EBP », déclare son fondateur René Sentis, qui estime que l’adossement à un groupe puissant comme Cegid permettra à EBP d’accélérer de grands chantiers comme le passage des solutions dans le cloud, l’intégration de l’intelligence artificielle et la généralisation de la facture électronique.

« Les synergies sont évidentes tant par les solutions que par la présence de Cegid auprès des experts-comptables et des solutions de financement que nous pourrons offrir à nos clients (…) Enfin, nous pourrons accélérer le développement de la plateforme EBP Hubbix [logiciel de facturation en mode SaaS], récemment lancée auprès de nos clients », précise-t-il.

Il est prévu qu’après les approbations réglementaires d’usage, la direction et les 650 collaborateurs d’EBP rejoignent Cegid dans les prochaines semaines.

Soutenu par Silver Lake, son actionnaire de référence, Cegid s’est fixé pour objectif dans son dernier plan stratégique « Forward 2026 » de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 1,3 milliard d’euros d’ici 2026. L’éditeur a multiplié les opérations de croissance externe pour y parvenir, avec plus de 15 acquisitions en cinq ans, et celle d’EBP le rapproche un peu plus de cet objectif.