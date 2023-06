Cédric Messeguer est nommé directeur général du cabinet de conseil en cybersécurité Akerva, une filiale du groupe Orians.

Auparavant, il était directeur général et cofondateur de Digital.Security depuis 2015, une filiale du groupe franco-belge Econocom. Avant cela, il a été directeur commercial international du fournisseur télécoms belge Proximus, en charge des ventes liées à la cybersécurité.

Dans le cadre de son nouveau poste, Cédric Messeguer reporte directement à Laurent Delaporte qui occupe le poste de président de l’entreprise.

« L’arrivée de Cédric pour diriger Akerva s’inscrit dans un timing idéal. Son expérience d’entrepreneur, sa compréhension des grands enjeux de la cybersécurité et son expertise reconnue, sont la combinaison que nous recherchions pour adresser les besoins de nos clients et de nos collaborateurs, dans le cadre de notre plan de croissance», commente Laurent Delaporte, dans un communiqué.

Initialement implantée à Rennes, la société d’expertise en sécurité informatique Akerva fournit des prestations d’audits et de tests d’intrusion, de la sécurité des IoT et des systèmes industriels, de la gouvernance et de la sécurité des systèmes d’information, ainsi que de l’intégration de solutions et des services gérés du SOC-CSIRT. Elle dispose également de bureaux à Paris, Aix-en-Provence, Dijon, Nantes et Toulouse. Pour rappel, ce prestataire de services informatique a généré 19 millions d’euros de revenus l’an dernier.