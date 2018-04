La société de conseil et d’expertise en cybersécurité Akerva annonce la nomination de Yann du Halgouet, 34 ans, au poste de directeur administratif et financier. l aura en charge l’ensemble des équipes administratives et financières d’Akerva et de ses sociétés sœurs : Confluences IT, le Document Numérique et Aura.

Diplômé de l’ESCP Europe en 2007 et titulaire d’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, Yann du Halgouet a commencé sa carrière en 2007 comme auditeur financier chez E&Y, avant d’intégrer La Française des Jeux en 2010 en tant qu’auditeur senior. Il est ensuite devenu analyste finances et régulation en 2011 au sein de l’entreprise publique de divertissement, puis responsable des relations avec l’Etat en 2013, jusqu’à sa décision de rejoindre Akerva en mars 2018.

« Yann du Halgouet a l’habitude de travailler avec des équipes pluridisciplinaires, des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes, et c’est ce qui l’attend également à nos côtés. De plus, nous comptons sur son expérience dans des grands comptes pour accompagner la forte croissance du groupe », explique dans un communiqué Laurent Delaporte, président d’Akerva.

« Après plus de 10 ans passés au milieu de grandes sociétés, je trouve intéressant de prendre la tête de l’administration et des finances d’une PME avec une telle croissance, sur un secteur très dynamique comme la cybersécurité », précise dans le communiqué Yann du Halgouet. « Mes missions sont diverses, de l’accompagnement des projets de croissance externe et de joint-ventures à l’harmonisation du système comptable et des procédures de fonctionnement du groupe, en passant par la direction d’une équipe de cinq personnes basées à Dijon, Paris, Rennes et Toulouse. Mon objectif : maintenir le cap et le cadre de la société dans son changement d’échelle. C’est passionnant. »

Yann du Halgouet a pris ses fonctions le 20 mars 2018. Il reporte à Laurent Delaporte, qui préside aux destinées d’Akerva, Confluences IT, le Document Numérique et Aura.