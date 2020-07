Le groupe Orians s’est choisi un nouveau directeur général. Il aura pour aura pour mission d’accroître la synergie commerciale entre les entreprises, de définir les stratégies et d’accompagner leurs exécutions. Il sera également chargé de veiller à la rentabilité et à la pérennité des entreprises ainsi qu’à l’accompagnement des différents managers dans les relations stratégiques avec les clients. Il reporte à Laurent Delaporte, président du groupe.

« C’est avec un immense plaisir que nous accueillons Jean-François au sein du groupe Orians. Je suis convaincu que son expérience et ses qualités personnelles contribuerons au développement de notre groupe, en alliant performance des activités et bien-être des collaborateurs au quotidien », commente dans un communiqué Laurent Delaporte.

Avant de rejoindre le groupe Orians, Jean-François Guyomar était directeur général de Proservia France. Il fut également directeur exécutif des activités SI et Télécom du groupe ALTEN, directeur grands comptes France de SAP, vice-président monde des ventes de CNET Channel et directeur des ventes Indirectes Europe chez Netscape. Agé de 58 ans, il est diplômé d’un DESS Réseau et Télécom de l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie.

Fondé en 2013, Orians intervient dans le domaine des services (cybersécurité, data science et transformation numérique) ainsi que dans le développement d’applications/édition (gestion électronique de documents, data visualisation, solutions middleware pour IBMi et solution pour le développement des compétences).

Détenu à 100% par des capitaux privés français, le groupe est dirigé par Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac. Le groupe est composé de 6 sociétés : Akerva, Confluence IT, Socio Data Management, Aura Equipements, Le Document Numérique et Syfadis. Il emploie 170 collaborateurs à Dijon, Paris, Rennes et Toulouse, pour un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2019.