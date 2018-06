Le groupe Orians, spécialisé dans la sécurité, la gestion documentaire et le support aux infrastructures informatiques, a pris une participation majoritaire dans NP6 Consulting, un spécialiste du traitement des données, afin de compléter son offre et de proposer une expertise plus importante à ses clients et partenaires. Quant à NP6 Consulting, désormais détaché de NP6 Solutions, il table sur ce nouvel actionnariat pour développer son activité de conseil tout en conservant des liens étroits avec NP6 Solutions.

Pour éviter toute confusion, le nom de NP6 Consulting sera changé dans les prochaines semaines.

« La prise de participation du groupe Orians dans NP6 Consulting augure de belles opportunités et de nouvelles synergies avec les sociétés du groupe. Le traitement et l’analyse de données sont des compétences complémentaires à nos activités actuelles, il nous tarde de créer la nouvelle identité de la marque et de l’intégrer à notre portefeuille pour proposer ces compétences à nos clients et bâtir une offre commune », commente dans un communiqué Laurent Delaporte, président d’Akerva et co-fondateur du groupe.

Fondé en janvier 2014 par ses dirigeants actuels Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac,, le groupe Orians regroupe des entreprises évoluant dans différents domaines liés aux technologies de l’information :

Akerva- cabinet de conseil et d’expertise en cybersécurité

Aura Equipements- éditeur de solutions logicielles pour IBMi (ex AS/400)

Confluences IT- société de services en ingénierie informatique spécialisée dans les projets de transformation numérique

Le Document Numérique– éditeur de la solution de gestion électronique de documents DocuGed

Total Device – éditeur et distributeur de logiciels de sécurité informatique

Le groupe compte plus d’une centaine de collaborateurs avec des bureaux à Paris, Dijon, Toulouse et Rennes.

.