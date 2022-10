L’entreprise de services numériques Business At Work est repartie avec le prix Innovation de l’édition 2022 des Trophées des ESN & ICT Numeum/KPMG qui s’est tenue à Paris le 15 septembre dernier. Un prix qui reconnaît donc à cette entreprise de 300 personnes réalisant 34 M€ de chiffre d’affaires annuel une aptitude certaine à innover. Business At Work ne mène pourtant aucune activité de R&D et son activité historique d’intégrateur de progiciels ne la prédispose pas à une créativité débordante.

Néanmoins, elle développé au cours des cinq dernières années une véritable démarche d’innovation, qu’elle a appelée Business Knowledge (BK). Une démarche désormais solidement ancrée dans la culture de l’entreprise et devenue l’un des moteurs de sa croissance. À l’origine, son PDG, Frédéric Garnier (photo), cherchait un moyen d’occuper ses ressources disponibles. Avec un taux d’occupation de 85%, et après déduction des temps nécessaire à la formation, aux certifications et autres travaux non facturés, il lui restait un stock inexploité d’environ 5.000 jours/homme par an.

D’où l’idée de mettre en place une démarche structurée dédiée à l’innovation ouverte à tous les collaborateurs. Une équipe appelée BK Office a été formée pour accompagner le processus d’innovation. Elle est constituée de personnes ayant une expertise dans le pilotage de l’innovation, mais aussi de personnes ayant des compétences en marketing et en commerce pour éprouver les idées aux réalités du marché.

Les collaborateurs sont invités à proposer des idées d’innovation centrées sur les usages et les besoins des clients de l’entreprise. Après une première sélection, les idées entrent en phase de mûrissement, puis font l’objet d’une présentation (le « pitch »). À l’issue de cette présentation, les idées retenues passent véritablement en phase de développement et peuvent mobiliser les ressources de l’entreprise.

Au cours des cinq dernières années, 140 projets d’innovation ont ainsi passé la rampe dont 15 ont eu des débouchés commerciaux. Parmi eux, une offre d’automatisation du chargement des données clients sur la plateforme publique de dématérialisation des factures Chorus. Autre exemple, une solution visant à identifier les principaux gisements de réduction des émissions carbone de la chaine logistique d’une écurie de Formule 1.

En 2021, Business At Work a enregistré une croissance de 30% de ses revenus, dont la moitié de croissance organique, l’autre moitié provenant du rachat d’aXoma Consultants en décembre 2020. L’entreprise espère doubler de taille d’ici à cinq ans en poursuivant sur sa forte dynamique de croissance organique et en menant de nouvelles acquisitions ciblées.