Business At Work (BAW) annonce une prise de participation majoritaire au capital du cabinet de conseil en management et en organisation aXoma Consultants. Société d’une vingtaine de consultants réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires annuel, aXoma Consultants intervient essentiellement pour une clientèle de grands comptes (L’Oréal, SCC France, Mondelez, Mazars, JPG…) sur des projets d’amélioration de la performance opérationnelle de leur DSI, de leur back office et plus particulièrement de leur chaîne logistique. C’est cette expertise dans la chaîne logistique qui a motivé son acquisition par Business At Work.

Créée à l’orée des année 2000, BAW est une société de services de 250 personnes spécialisée dans la transformation des directions support (finance, RH, DSI et achats/chaîne logistique) des entreprises d’ingénierie (parmi lesquelles SNCF Réseau et Voyages, Colas, Eiffage, EDF Renouvelables, INRA, Société Générale, BPCE, DGFiP…). Transformation dont elle couvre l’ensemble du cycle : du conseil au support, en passant par la conception, l’intégration, le déploiement et l’exploitation. À ce titre, elle est partenaire de grands éditeurs d’ERP et d’analytique tels qu’Oracle et SAP, de gestion des processus (Tibco), et de pilotage de la performance (Anaplan). Le rachat d’aXoma va lui permettre de renforcer son activité de conseil et surtout son expertise en matière de chaîne logistique.

Les deux sociétés se connaissaient déjà, ayant régulièrement travaillé ensemble par le passé, notamment pour des clients du secteur de la pharmacie et des cosmétiques. À ce titre, Business At Work mise sur l’arrivée d’aXoma pour renforcer son approche sectorielle non seulement dans la pharmacie et les cosmétiques mais également dans les transports, le retail et la logistique. C’est la seconde opération de croissance externe pour BAW, qui avait repris en 2013 à la barre du tribunal la société Gravity pour ses compétences en développement digital.

Les trois associés historiques d’aXoma, à savoir Hervé Bellande (qui porte l’expertise chaîne logistique), Alain Richard (qui porte l’expertise transformation du back office) et Didier Paulhiac (qui porte l’expertise transformation de la DSI), restent dans le groupe Business At Work en tant qu’associés. « Ils [sont appelés à y] prendre des responsabilités et à participer activement à son développement », confie Frédéric Garnier, Président de Business At Work (photo).

Avec l’acquisition d’aXoma, BAW espère porter son chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2021, soit une croissance de 15% par rapport à 2020, dont 3% de croissance organique. L’effectif, passé à 270 collaborateurs avec le rachat d’aXoma, devrait monter à 280 personnes. Un objectif que le groupe devrait atteindre sans trop de difficultés malgré la crise à en juger par la résilience dont il a déjà fait preuve au cours de l’exercice 2020 : ses revenus sont restés stables autour de 26 M€. « Une stabilité qui traduit l’engagement des équipes, la fidélité de nos clients et la pertinence et la robustesse de notre modèle économique », se félicite Frédéric Garnier.