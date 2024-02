Broadcom dévoile une première intégration entre l’offre de connectivité réseau de VMware et les services cloud de sécurité de Symantec. L’offre baptisée VMware VeloCloud SASE sécurisé par Symantec a été lancée à l’occasion du Mobile World Congress 2024 de Barcelone. Elle vise à aider les clients à répondre aux exigences de mise en réseau et de sécurité d’environnements distribués complexes.

Pour l’occasion, Broadcom ressuscite la marque VeloCloud, issue du rachat par VMware du spécialiste du SD-Wan VeloCloud Networks en 2017 et qui avait été mise de côté en 2020.

« VeloCloud SD-WAN simplifie la connectivité réseau et la gestion des politiques tout en offrant une optimisation des chemins et des performances réseau supérieures pour une expérience utilisateur cohérente. Il utilise un réseau mondial de PoP pour connecter les utilisateurs à l’emplacement Symantec Enterprise Cloud le plus proche, plaçant ainsi le trafic sur un chemin optimal entre les utilisateurs et leurs applications », détaille Broadcom.

En rapprochant les deux solutions, Broadcom veut proposer une architecture Sase complète, c’est à dire réunissant à la fois une solution SD-WAN, une passerelle Web sécurisée (SWG), des fonctions de sécurisation des accès Cloud (CASB) et de sécurisation des accès aux applications internes pour les utilisateurs distants (ZTNA) et des capacités de pare-feu réseau.

Si Symantec est déjà reconnue comme une solution Sase à part entière, l’offre combinée peut s’appuyer sur le SD-WAN de VMware déployé sur 600.000 sites et qui a l’atout d’être intégré à la suite de virtualisation de réseau VMware NSX. Symantec vient largement compléter le volet sécurité :

« Pour les clients d’entreprise, les avantages essentiels de Symantec incluent une flexibilité de gestion permettant de garantir l’accès à Internet par appareil, utilisateur, application et emplacement. Symantec peut détecter et bloquer les logiciels malveillants cachés dans le trafic chiffré, en appliquant des informations en temps réel sur les menaces, des évaluations de niveau de risque, une inspection approfondie des fichiers et un sandboxing. La technologie innovante d’isolation Web de Symantec peut bloquer les menaces Web sophistiquées et ciblées. »

La nouvelle solution est immédiatement disponible pour les clients SD-WAN et Sase de VMware et Symantec, qui selon Broadcom représentent une base installée composée de 80.000 clients.