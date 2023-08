Palo Alto Networks est le seul acteur à avoir été sélectionné dans le carré des leaders du tout premier Quadrant magique pour les offres SASE à fournisseur unique que vient de publier Gartner. Palo Alto Networks se démarque ainsi de ses concurrents les plus immédiats tels Cisco, Cato Networks, ForcePoint, Versa Networks ou Fortinet, tous relégués dans les secteurs moins prestigieux du classement. Gartner avait déjà publié un

Le SASE à fournisseur unique, Kézaco ? Il s’agit des services d’accès à distance sécurisés (Secure Access Service Edge) dont tous les composants (réseau et sécurité) sont fournis par un seul fournisseur. Une approche qui s’oppose à celle d’acteurs majeurs comme Zscaler qui proposent des offres SASE via des intégrations de technologies tierces.

Ainsi, pour être considéré par Gartner comme un fournisseur de SASE à part entière, il faut proposer une plateforme intégrée réunissant à la fois une solution SD-WAN, une passerelle Web sécurisée (SWG), des fonctions de sécurisation des accès Cloud (CASB) et de sécurisation des accès aux applications internes pour les utilisateurs distants (ZTNA) et des capacités de pare-feu réseau.

Pour figurer dans ce classement, il faut également remplir un certain nombre de critères business comme avoir au moins 100 clients en production ou être implanté sur plusieurs continents.

Huit marques ont rempli tous les critères et ont ainsi pu se qualifier pour intégrer ce nouveau Quadrant. Plusieurs autres, telles Check Point Software ; Cloudflare ; Cradlepoint ; HPE (Aruba) ou Netskope ont en revanche été recalées.

Gartner explique que le marché du SASE à fournisseur unique est encore immature mais qu’il se développe rapidement. Le cabinet d’étude estime que si seulement 15% des achats de SD-WAN font actuellement partie d’une offre SASE mono-fournisseur, ils représenteront 60% dès 2026. Le cabinet d’études constate un intérêt croissant pour le SASE mono-fournisseur de la part des organisations souhaitant simplifier les piles technologiques de leurs filiales et succursales. Le SASE mono-fournisseur est particulièrement intéressant pour les organisations qui investissent dans le SD-WAN et veulent ensuite étendre le volet sécurité de leur projet (en intégrant des pares-feux, de l’accès à distance, etc.), note Gartner.

Dans son Guide du marché du SASE à fournisseur unique paru en septembre 2022 qui définissait le marché et en livrait une première analyse, Gartner estimait que le marché du SASE dans sa globalité – vu comme l’addition des marchés du SD-Wan, du firewall, du CASB, du ZTNA et du SWG – allait plus que doubler entre 2022 et 2025 à environ 15 milliards de dollars.

Palo Alto Networks a été qualifié dans la catégorie des leaders pour ses « fonctionnalités solides », sa feuille de route « bien alignée sur les besoins émergents des entreprises clientes », sa base installée « importante et fidèle » et son « fort potentiel à façonner et stimuler le marché ». Gartner note toutefois que ses tarifs sont plus élevés que la moyenne de ses concurrents.

Ses deux suiveurs les plus proches sont Cato Networks (carré des challengers) et Cisco (carré des visionnaires). Le premier est crédité d’une interface simple et intuitive et d’une excellente expérience client. Mais son offre manque de certaines fonctionnalités et son plan de développement commercial et géographique est jugé limité.

Quant à Cisco, Gartner considère qu’il offre de solides capacités de renseignement sur les menaces, des tarifs très avantageux et une feuille de route adaptée mais que son offre manque d’intégration et que l’empreinte de son offre principale Cisco+ Secure Connect est encore limitée géographiquement.

Figurent également dans ce classement : Forcepoint (retenu dans le carré des visionnaires avec Cisco), Versa Networks et Fortinet (carré des challengers), VMware et Juniper (carré des acteurs de niche).

Avant la parution de ce Quadrant magique à fournisseur unique, Gartner avait publié des Quadrant pour le SD-WAN et pour le Security Service Edge (SSE), ce dernier comprenant les capacités de cybersécurité nécessaires au SASE. Dans le dernier Quadrant magique SSE, publié en avril dernier, Gartner avait classé Palo Alto Networks parmi les trois leaders avec Netskope et Zscaler. Palo Alto Networks avait également été classé parmi les six leaders du Quadrant magique 2022 pour le SD-WAN. Enfin, Palo Alto Networks a été positionné comme leader dans le cadre du premier Forrester Wave consacré au solutions Zero Trust Edge ce mois-ci.