Exactement trois ans après avoir annoncé l’acquisition du spécialiste du SD-WAN VeloCloud, VMware annonce la disparition de la marque au profit de celle plus banale de VMware SD-WAN. « Nous avons construit et continuons à faire évoluer la solution pour qu’elle devienne ce dont nos clients ont besoin: une plate-forme sur laquelle bâtir leur avenir, fournir les applications qui gèrent leurs activités et soutenir leur évolution et leur expansion », justifie dans un communiqué le patron de l’entité, Sanjay Uppal, ajoutant que VeloCloud n’est désormais plus qu’une pièce de cette plateforme qui intègre des solutions d’autres parties de VMware.ou de partenaires, étendant l’emprise de VMware dans le domaine du SASE. « Ce changement traduit l’adhésion totale de VMware à la technologie SD-WAN, son importance centrale pour notre stratégie de mise en réseau et son engagement à long terme envers nos clients réseau », ajoute Sanjay Uppal.

« VMware SD-WAN est devenu un pilier essentiel de notre offre Virtual Cloud Network, une priorité stratégique clé qui inclut d’autres solutions de mise en réseau telles que l’équilibrage de charge, le centre de données, l’intelligence à la périphérie et la sécurité », précise encore le dirigeant.

Dans l’immédiat le nom VeloCloud sera toujours présent dans les contrats et les conventions d’achat. Le basculement se fera au fur et à mesure que les éléments de l’offre seront mis à jour.