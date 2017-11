VMware vient de signer l’acquisition de l’éditeur de technologies SD-Wan VeloCloud Networks. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. VMware estime que l’acquisition devrait être finalisée au cours de son quatrième trimestre fiscal qui se terminera le 3 février prochain. « Une fois l’acquisition terminée, VeloCloud permettra à VMware de s’appuyer sur le succès de sa plateforme de pointe en matière de virtualisation des réseaux VMware NSX et d’étendre son portefeuille de produits réseaux pour traiter l’automatisation de bout-en-bout, la continuité des applications, la transformation des filières et la sécurité depuis le datacenter jusqu’au cloud et la périphérie. Cette acquisition permettra également à VMware de mener la transition du secteur vers un futur software-defined et d’aider les clients à mener leurs entreprises dans l’ère numérique avec des réseaux omniprésents, ouverts, programmables et sécurisés par défaut », explique la filiale de Dell Technologies dans un communiqué.

Le document rappelle que VeloCloud compte parmi son millier de clients des entreprises comme AT&T, Deutsche Telekom, Mitel, Sprint ou encore Telstra. Du beau monde comme on le voit. Ce que le communiqué ne dit pas, – mais cela apparaît entre les lignes -, c’est que VMware combat ainsi Cisco sur son terrain. Cette acquisition est en effet une réponse à celle de l’équipementier de San José qui s’est offert en mai dernier Viptela pour 610 millions de dollars. Selon certains fournisseurs de cloud qui se sont confiés à CRN, une solution combinant VMware NSX et VeloCloud a de quoi inquiéter la firme de San José. « Cisco est pris de panique », explique ainsi un dirigeant de MetTel, un important fournisseur des services télécoms new-yorkais. « Ils réalisent que la vente de matériel diminue et qu’ils n’ont d’autre part que trois produits SD-WAN. VMware étend de son côté son portefeuille produit dans le SD-WAN avec cette acquisition. » « VeloCloud est très bien pour les petites et moyennes entreprises disposant de succursales. Cela leur donnera (ndlr : à VMware) du carburant supplémentaire pour capturer les réseaux du Fortune Global 500 », estime un autre dirigeant de MetTel. « Je crois que cela légitime leur vision et aidera les partenaires et les fournisseurs de services à s’élever dans la chaîne de valeur. »