Détenu par le fonds KKR, BMC va acquérir Compuware auprès de Thoma Bravo. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Toutefois un communiqué de BMC indique qu’il s’agira de l’une des plus importantes acquisitions de l’histoire de la société et rappelle que ce sera sa troisième acquisition en moins de deux ans.

La combinaison de BMC et de Compuware s’appuiera sur BMC Automated Mainframe Intelligence (AMI) et la suite Topaz, ainsi que sur la technologie ISPW et les portefeuilles de produits classiques de Compuware pour moderniser davantage l’industrie du mainframe indique BMC. La société fusionnée devrait aider les clients à mieux gérer leurs opérations mainframe, la cybersécurité, le développement d’applications, les données et le stockage dans le cadre de leurs stratégies DevOps d’entreprise, et fournir une intégration transparente des processus de développement et de gestion de la plateforme mainframe dans la pile technologique de l’entreprise.

« Compuware est le partenaire éprouvé et de confiance dans l’intégration du mainframe pour Agile et DevOps, et nous sommes ravis de nous associer à BMC pour réinventer l’avenir de la plateforme », déclare dans le communiqué Chris O’Malley, CEO de Compuware. « Les deux sociétés ont été des chefs de file en matière d’innovation mainframe au cours des cinq dernières années et nous sommes impatients de combiner nos forces de solutions complémentaires et notre passion commune pour accélérer les transformations numériques réussies de nos clients. Sans aucun doute, un BMC et un Compuware combinés sont le meilleur, le plus brillant et le plus collaboratif partenaire pour une nouvelle génération de coordonnateurs mainframe. »

« L’acquisition de Compuware rassemble deux offres technologiques hautement complémentaires, les meilleures de leur catégorie », affirme de son côté John Park, partenaire KKR. « Nous pensons que la combinaison de ces deux sociétés créera une plateforme de bout en bout de premier plan axée sur la stimulation de l’innovation pour nos clients mainframe du monde entier. »